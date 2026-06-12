भारत-बांग्लादेश का संयुक्त अभियान: सीमा पर अब तस्करों-मानव तस्करों की खैर नहीं देश Jun 12, 2026

हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच नई दिल्ली में 4 दिन तक चली एक अहम बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में दोनों देशों ने सीमा सुरक्षा को लेकर और ज्यादा मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। खास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों देश जानकारी साझा करें, सीमा पर मिलकर गश्त करें और तस्करी के साथ-साथ मानव तस्करी जैसे गंभीर मुद्दों से निपटें। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देश अपने तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश ने हिंदुस्तान पर आरोप लगाया था कि वह अवैध प्रवासियों को वापस भेज रहा है, वहीं हिंदुस्तान ने साफ किया है कि वह अपने कानूनों के दायरे में रहकर ही कार्रवाई कर रहा है।