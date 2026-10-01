G-20 में भारत-अमेरिका की व्यापारिक जुगलबंदी, 'मिलवॉकी फ्रेमवर्क' से बदलेगा वैश्विक व्यापार का खेल?

अमेरिका के मिलवॉकी में हुई हालिया G-20 व्यापार बैठक में भारत और अमेरिका ने अपने बढ़ते व्यापारिक संबंधों को प्रदर्शित किया। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने तो मजाक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को 'आजीवन व्यापार मंत्री' तक कह दिया।

इस मैत्रीपूर्ण माहौल से परे हटकर, दोनों देशों ने कई अहम मुद्दों पर बात की। इनमें खाद्य सुरक्षा, सप्लाई चेन में बंधुआ मजदूरी और इस बात पर जोर देना शामिल था कि कोई भी देश भोजन को सौदेबाजी का हथियार न बनाए।