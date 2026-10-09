विपक्षी सांसद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले, राहुल बोले- उन्होंने वोट चोरी के सबूत मांगे
क्या है खबर?
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी गठबंधन INDIA आज लगातार चौथे दिन सड़क पर उतरा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। पहली बार ममता बनर्जी भी विपक्षी नेताओं के साथ नजर आईं। इसके बाद सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने गया। बाकी बचे हुए सांसदों ने विजय मार्च पर ही धरना दिया।
राहुल का बयान
राहुल बोले- राष्ट्रपति ने वोट चोरी के सबूत मांगे
राहुल ने कहा, "हमने जो कहा, राष्ट्रपति जी ने उसका खंडन नहीं किया। उन्होंने हमारी मांगों को स्वीकार किया और कहा कि उन्हें वोट चोरी के सबूतों की जरूरत होगी। मैंने कहा कि ये पूरे देश को पता है। हम उन्हें ये सबूत देंगे। अहम बात है कि मुझे उम्मीद थी कि वे वोट चोरी का दावा खारिज कर देगी, लेकिन मैं अचंभित रह गया कि उन्होंने इसका खंडन नहीं किया और असहमति नहीं जताई।"
बैठक के बाद का बयान
खड़गे बोले- राष्ट्रपति ने ध्यान से बातें सुनीं
बैठक के बाद खड़गे ने कहा, "हमने राष्ट्रपति से मांग की कि EVM को हटाकर बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाए। वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूत मांगा है, वो हम उन्हें देंगे। खासकर के मोदी और शाह जी इस देश को लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, इसीलिए हम सब गए थे। राष्ट्रपति जी ने ध्यान से सुना है। उन्होंने कहा है कि संबंधित लोगों से बात कर आगे के कदम पर चर्चा करेंगे।"
ट्विटर पोस्ट
विपक्षी सांसदों के मार्च की तस्वीरें
#WATCH | Delhi: INDIA bloc MPs begin their march from Parliament to Rashtrapati Bhavan.— ANI (@ANI) October 9, 2026
Opposition MPs are on their way to meet President Droupadi Murmu to raise their concerns regarding the functioning of the Election Commission of India. pic.twitter.com/2Huk9aCQGe
संसद
सांसदों ने पहले संसद में की बैठक
सभी विपक्षी सांसद पहले संसद में इकट्ठा हुए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उमर अब्दुल्ला, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, इमरान प्रतापगढ़ी, मनोज झा, अभिषेक मनु सिंघवी, सुप्रिया सुले और कपिल सिब्बल समेत तमाम सांसद संसद में इकट्ठा हुए। इसके बाद संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में सभी सांसदों की बैठक हुई।
फिर सांसद राष्ट्रपति से मिलने के लिए रवाना हुए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सांसदों को रात 8 बजे मिलने का समय दिया था।
पिछले प्रदर्शन
बीते 3 दिन में क्या-क्या हुआ?
6 अक्टूबर को सांसदों ने चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला। पुलिस ने पहले ही रोक दिया। राहुल-प्रियंका आकाशवाणी भवन में धरने पर बैठ गए।
7 अक्टूबर को जंतर मंतर तक मार्च निकाला। फिर पुलिस ने पहले ही रोक दिया। इस दौरान राहुल और प्रियंका को जबरन सड़क से हटाया गया।
8 अक्टूबर को राजघाट तक मार्च निकाला गया। राहुल, मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ अन्य सांसदों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।