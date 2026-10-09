INDIA के सांसदों ने संसद भवन में बैठक के बाद मार्च निकाला

विपक्षी सांसद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले, राहुल बोले- उन्होंने वोट चोरी के सबूत मांगे

लेखन आबिद खान 09:01 pm Oct 09, 202609:01 pm

क्या है खबर?

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी गठबंधन INDIA आज लगातार चौथे दिन सड़क पर उतरा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। पहली बार ममता बनर्जी भी विपक्षी नेताओं के साथ नजर आईं। इसके बाद सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने गया। बाकी बचे हुए सांसदों ने विजय मार्च पर ही धरना दिया।