भारत की ऊर्जा क्रांति: 13 लाख करोड़ रुपये का तेल आयात कम करेगा कचरा और गोबर

भारत की सालाना 62 मिलियन मीट्रिक टन CBG क्षमता

हर साल देश में 500 मिलियन मीट्रिक टन से भी ज्यादा फसल का अवशेष निकलता है और लाखों परिवार पशुपालन करते हैं। इन संसाधनों के चलते भारत में सालाना 62 मिलियन मीट्रिक टन तक CBG बनाने की भरपूर क्षमता है।

एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वॉटर काउंसिल (CEEW) के अनुसार, सिर्फ 3 मवेशी ही किसी परिवार को साल भर में 7 LPG सिलेंडर के बराबर बायोगैस दे सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत इस बड़े संसाधन का सही इस्तेमाल करे, तो इससे ऊर्जा सुरक्षा तो बढ़ेगी ही, कचरा प्रबंधन भी आसान होगा और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।