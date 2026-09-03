वाराणसी में गंगा उफान पर, चेतावनी स्तर पार
वाराणसी में गंगा नदी ने गुरुवार सुबह अपना चेतावनी स्तर पार कर लिया है। इसका जलस्तर 70.54 मीटर तक पहुंच गया है और यह लगातार बढ़ता जा रहा है।
हालांकि, अभी तक यह खतरे के आधिकारिक निशान तक नहीं पहुंची है, लेकिन अधिकारी हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसकी वजह यह है कि नदी का पानी हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ रहा है।
सलेरपुर प्राइमरी स्कूल में राहत शिविर
स्थानीय प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहा है और सलेरपुर के प्राइमरी स्कूल में राहत शिविर तैयार कर रहा है, ताकि लोगों को खाना, पानी, बिजली और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सहायता मिल सके।
हालात ज़्यादा बिगड़ने पर लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव दल और नावें तैयार रखी गई हैं।
स्थानीय निवासियों से सतर्क रहने और सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर वे तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जा सकें।