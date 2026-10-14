तेलंगाना: ग्रामीणों ने पुलिस पर किया हमला, 5 पुलिसकर्मी घायल; सरपंच समेत 20 गिरफ्तार

तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के वैपेट गांव में 10 अक्टूबर को माहौल तब गरमा गया, जब नशीली दवाओं से जुड़े मामले की जांच करने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया।

इस हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्हें पत्थरबाजी का भी सामना करना पड़ा और उन्हें सरपंच के घर में बंधक बना लिया गया।

इस पूरी झडप में एक पुलिस वाहन को भी नुकसान पहुंचाया गया।

पुलिस ने 13 अक्टूबर तक इस मामले में सरपंच सहित 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।