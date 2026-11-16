बद्रीनाथ धाम में आज रात 'कपाट मंगलम' की विदाई, 23.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम सोमवार रात ठीक 9 बजकर 37 मिनट पर सर्दियों के लिए बंद हो जाएगा। इसी के साथ इस साल की चार धाम यात्रा का समापन भी हो जाएगा। इस खास मौके को 'कपाट मंगलम' कहा जाता है, जिसमें पारंपरिक पूजा-अर्चना के साथ भगवान बद्री विशाल को फूलों से विदाई दी जाएगी। हालांकि, यदि आप अभी भी दर्शन और पूजा करने की इच्छा रखते हैं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। सर्दियों के दौरान भगवान बद्री विशाल की पूजा पांडुकेश्वर और ज्योतिर्मठ में जारी रहेगी।