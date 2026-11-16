बद्रीनाथ धाम में आज रात 'कपाट मंगलम' की विदाई, 23.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम सोमवार रात ठीक 9 बजकर 37 मिनट पर सर्दियों के लिए बंद हो जाएगा। इसी के साथ इस साल की चार धाम यात्रा का समापन भी हो जाएगा। इस खास मौके को 'कपाट मंगलम' कहा जाता है, जिसमें पारंपरिक पूजा-अर्चना के साथ भगवान बद्री विशाल को फूलों से विदाई दी जाएगी। हालांकि, यदि आप अभी भी दर्शन और पूजा करने की इच्छा रखते हैं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। सर्दियों के दौरान भगवान बद्री विशाल की पूजा पांडुकेश्वर और ज्योतिर्मठ में जारी रहेगी।
बद्रीनाथ में 23.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
इस यात्रा सीजन में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अकेले बद्रीनाथ धाम में करीब 23.5 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए, जबकि कुल मिलाकर लगभग 65 लाख श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा पूरी की। मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने यात्रा को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार जताया। उन्होंने इस साल की यात्रा को 'अत्यंत यादगार' बताया।