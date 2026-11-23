उत्तर प्रदेश में दूल्हों ने पहनी 1 करोड़ रुपये कीमत के नोटों की 200 फीट लंबी माला, वायरल हुआ वीडियो
उत्तर प्रदेश के 2 दूल्हे अपनी शादी में 500 रुपये के नोटों से बनीं इतनी विशाल मालाएं पहनकर अचानक सुर्खियों में आ गए। बताया जा रहा है कि इन मालाओं की कीमत एक-एक करोड़ रुपये थी। ये मालाएं करीब 200 फीट लंबी थीं और इनके जीजा ने इन्हें तोहफे में दिया था। इनकी वजह से शादी समारोह में मौजूद लोग तो हैरान थे ही, सोशल मीडिया पर भी इनके वीडियो तेजी से वायरल होने लगे और खूब चर्चा हुई।
नागला फौदा के दूल्हों पर लोगों की अलग-अलग राय
नागला फौदा गांव के प्रशांत सिंह और कान्हा सिंह ऐसे परिवारों से आते हैं जो मार्बल और स्टोन शोरूम के कारोबार में लगे हुए हैं। वे भारतीय किसान यूनियन (भानू) से जुड़े किसान नेता महावीर स्वामी के भतीजे भी हैं। उनके जीजा ने भले ही यह अनोखा तोहफा दिया, लेकिन ऑनलाइन इसे लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ लोगों को यह सब मनोरंजक लगा, वहीं कुछ ने सवाल उठाया कि शादी जैसे मौके पर इतनी बड़ी रकम का दिखावा करना क्या वाकई सही संदेश देता है?
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