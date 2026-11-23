नागला फौदा गांव के प्रशांत सिंह और कान्हा सिंह ऐसे परिवारों से आते हैं जो मार्बल और स्टोन शोरूम के कारोबार में लगे हुए हैं। वे भारतीय किसान यूनियन (भानू) से जुड़े किसान नेता महावीर स्वामी के भतीजे भी हैं। उनके जीजा ने भले ही यह अनोखा तोहफा दिया, लेकिन ऑनलाइन इसे लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ लोगों को यह सब मनोरंजक लगा, वहीं कुछ ने सवाल उठाया कि शादी जैसे मौके पर इतनी बड़ी रकम का दिखावा करना क्या वाकई सही संदेश देता है?