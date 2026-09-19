एक्सप्रेस ट्रेन में हड़कंप: महिला ने फाड़े कपड़े, TTE पर उत्पीड़न का आरोप
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक एक्सप्रेस ट्रेन का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला और टिकट परीक्षक (TTE) के बीच तीखी बहस होती दिख रही है। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब TTE ने महिला से टिकट मांगा और उसके पास टिकट नहीं था। इसके बाद बात इतनी बिगड़ गई कि महिला ने रेलवे में अपनी जान पहचान होने का दावा किया। आरोप है कि उसने TTE को पैसे देने की पेशकश भी की। इतना ही नहीं महिला ने अपने कपड़े भी फाड़ दिए और TTE पर उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा दिया।
मामले में रेलवे ने मांगी पूरी जानकारी
TTE ने इस पूरे वाकये का वीडियो बना लिया था। अब यह क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है और इसे देखने वाले लोग इस बात पर बंटे हुए हैं कि आखिर गलती किसकी है। कुछ लोग महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कुछ का कहना है कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरे सबूतों का इंतजार करना चाहिए। इस बीच, भारतीय रेलवे की सपोर्ट टीम भी हरकत में आ गई है। उन्होंने इस घटना से जुड़ी सारी जानकारी मांगी है, ताकि पता चल सके कि असल में क्या हुआ था। यह पूरी घटना इस बात की याद दिलाती है कि किसी भी मामले में घटनाओं को रिकॉर्ड करना और सही प्रक्रिया का पालन करना कितना जरूरी है।