एक्सप्रेस ट्रेन में हड़कंप: महिला ने फाड़े कपड़े, TTE पर उत्पीड़न का आरोप

TTE ने इस पूरे वाकये का वीडियो बना लिया था। अब यह क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है और इसे देखने वाले लोग इस बात पर बंटे हुए हैं कि आखिर गलती किसकी है। कुछ लोग महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कुछ का कहना है कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरे सबूतों का इंतजार करना चाहिए। इस बीच, भारतीय रेलवे की सपोर्ट टीम भी हरकत में आ गई है। उन्होंने इस घटना से जुड़ी सारी जानकारी मांगी है, ताकि पता चल सके कि असल में क्या हुआ था। यह पूरी घटना इस बात की याद दिलाती है कि किसी भी मामले में घटनाओं को रिकॉर्ड करना और सही प्रक्रिया का पालन करना कितना जरूरी है।