शिक्षक भर्ती घोटाला: ED ने तमिलनाडु के 18 ठिकानों पर की छापेमारी

चेन्नई CCB ने 196 उम्मीदवारों के नंबरों में छेड़छाड़ का आरोप लगाया

दरअसल, साल 2017 में चेन्नई की सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने इस मामले की जांच की थी। तब पता चला था कि 196 उम्मीदवारों के नंबरों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। आरोप है कि यह सब पैसे लेकर किया गया था। साल 2021 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। अब ED इस बात का पता लगा रही है कि इस घोटाले में कितने पैसों का लेन-देन हुआ और इसमें कौन-कौन से लोग शामिल थे। इसके लिए ED ने जो दस्तावेज़ और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं, उनकी पड़ताल की जा रही है।