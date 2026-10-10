सहारनपुर में ट्रक ने कुचले शाकंभरी देवी के 4 श्रद्धालु, कई जख्मी

यह हादसा सुबह करीब 7 बजे हुआ। उस समय करीब 18 श्रद्धालु हाईवे फ्लाईओवर पर एक साथ आराम कर रहे थे। उन्होंने रुकने से पहले रस्सी का घेरा भी बनाया था। तभी बर्तनों से भरे ट्रक ने पीछे से उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल लोगों को तुरंत सहारनपुर और मेरठ के अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है।