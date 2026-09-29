लोहगढ़ हत्याकांड: मंगेतर-प्रेमी की साजिश, तस्वीरों ने खोली पोल

जांचकर्ताओं का मानना है कि यह हत्या एक सोची-समझी साजिश थी। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और 12TB डिजिटल सबूतों से भी इस बात की पुष्टि होती है। गवाहों ने बताया कि अग्रवाल के जानलेवा गिरने से ठीक पहले गोयल और चौधरी किस तरह मिलकर काम कर रहे थे। 3 मुख्य संदिग्ध, सिया गोयल, चेतन चौधरी और रितेश हांगे, फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। अग्रवाल के पिता ने जब न्याय की मांग की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस केस को फास्ट-ट्रैक अदालत में भेजने का फैसला किया। मामले की सुनवाई जल्द पूरी हो, इसके लिए जाने-माने वकील उज्ज्वल निकम को विशेष लोक अभियोजक के तौर पर नियुक्त किया गया है।