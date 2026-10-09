NIA की बड़ी कार्रवाई: बंगाल से पाकिस्तान के लिए एक्टिवेट हुए 400 जासूसी SIM, 4 संदिग्ध रडार पर
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) पश्चिम बंगाल में जासूसी के 2 अलग-अलग संदिग्ध मामलों की गहराई से जांच कर रही है। इन मामलों में आरोप है कि भारतीय SIM कार्डों को एक्टिवेट करके पाकिस्तान से चलाए जा रहे व्हाट्सएप अकाउंट्स के लिए बेचा गया था।
पश्चिम मेदिनीपुर और मुर्शिदाबाद के चार लोग इन अकाउंट्स को बनाने में मदद करने के आरोप में NIA के घेरे में हैं।
करीब 400 SIM OTP से हुए एक्टिवेट
जांचकर्ताओं का मानना है कि यह एक बहुत बड़े ऑपरेशन का हिस्सा हो सकता है। इसमें करीब 400 SIM कार्ड शायद OTP-आधारित एक्टिवेशन के जरिए एक्टिवेट किए गए होंगे। इसका मतलब है कि अलग-अलग फोन पर भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड का इस्तेमाल किया गया होगा।
खबर है कि आरोपियों को हर SIM एक्टिवेट करने के लिए पैसे दिए गए थे। इन मामलों की जांच पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स ने शुरू की थी, लेकिन बाद में NIA को सौंप दी गई।