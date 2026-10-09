NIA की बड़ी कार्रवाई: बंगाल से पाकिस्तान के लिए एक्टिवेट हुए 400 जासूसी SIM, 4 संदिग्ध रडार पर

जांचकर्ताओं का मानना है कि यह एक बहुत बड़े ऑपरेशन का हिस्सा हो सकता है। इसमें करीब 400 SIM कार्ड शायद OTP-आधारित एक्टिवेशन के जरिए एक्टिवेट किए गए होंगे। इसका मतलब है कि अलग-अलग फोन पर भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड का इस्तेमाल किया गया होगा।

खबर है कि आरोपियों को हर SIM एक्टिवेट करने के लिए पैसे दिए गए थे। इन मामलों की जांच पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स ने शुरू की थी, लेकिन बाद में NIA को सौंप दी गई।