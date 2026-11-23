हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग उत्तराखंड के गढ़वाल के रहने वाले थे। मृतकों में सौरभ सिंह नेगी, उनकी पत्नी सविता और बेटी सिविका शामिल हैं। इनके अलावा राजेश सिंह रावत और उनकी बेटी रक्षिता, साथ ही रिंकी गोसाईं और उनकी बेटी वामिका भी इस हादसे का शिकार हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा, "गुजरात के कच्छ में हुए हादसे में लोगों की जान जाने से दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं।" प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से हर पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये की सहायता देने की भी घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया और इसे बेहद दुखद बताया है।