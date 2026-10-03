भारत में अमेरिकी F-35A का ऐतिहासिक गर्जन, तरंग शक्ति से थर्राया आसमां

तरंग शक्ति 2026 का मुख्य मकसद अलग-अलग देशों की वायु सेनाओं को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने और एक-दूसरे से नई चीजें सीखने में मदद करना है। इस अभ्यास में श्रीलंका और बांग्लादेश के दल भी शामिल हो रहे हैं।

सभी देश भारत के Su-30MKI, राफेल और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के F-16 जैसे विमानों का इस्तेमाल करते हुए मिशनों पर एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस पूरे अभ्यास का बड़ा लक्ष्य आसमान में विश्वास बढ़ाना और देशों के बीच मजबूत साझेदारी बनाना है।