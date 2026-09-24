रक्षक ही बने भक्षक: अमरोहा गैंगरेप में उत्तर प्रदेश पुलिस-CRPF के 4 जवान गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक बेहद परेशान करने वाला मामला सामने आया है। हरियाणा की 24 साल की एक युवती के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 और CRPF के 2 जवानों को गिरफ्तार किया गया है।
पीड़िता ने बताया कि उसकी एक परिचित महिला ने उसे फोन किया और कहा कि अमरोहा में धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने के लिए CRPF इंस्पेक्टर मोहित से मिलना है। लेकिन इसके बजाय उसे सीधे एक फार्महाउस ले जाया गया। बताया जा रहा है कि यह फार्महाउस उत्तराखंड के एक निर्दलीय विधायक का है।
इमरजेंसी कॉल के बाद गिरफ्तारी और FIR
पीड़िता ने तुरंत इमरजेंसी कॉल किया, जिसके बाद पुलिस ने उसी सुबह चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सभी आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं।
इस मामले में शामिल पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वहीं, CRPF के वरिष्ठ अधिकारियों से भी जवानों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस ने उस प्रॉपर्टी के मैनेजर से भी पूछताछ की है।