पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन के ठिकानों पर ED का शिकंजा, जानिए क्या हैं आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन से जुड़ी कई संपत्तियों पर छापे मारे हैं। ये छापे उन गंभीर आरोपों के बाद पड़े हैं जिनमें कहा गया है कि सेन और उनकी पत्नी ने दुर्गा पूजा के दौरान यूनेस्को के नाम या टैग का गलत इस्तेमाल कर लोगों से पैसे ऐंठे थे।

जानकारी के मुताबिक, ED की टीमें सिंगुर स्थित फार्महाउस और कोलकाता स्थित उनके घर और उनके रिश्तेदारों और अन्य ठिकानों समेत कुल 10 जगहों पर तलाशी अभियान चला रही हैं। आरोप है कि इंद्रनील सेन ने 'मास आर्ट' नाम की एक संस्था के जरिए बाजार से भारी रकम जुटाई और फिर उन पैसों की हेराफेरी की।