तरनतारन में SAD नेता नवप्रीत नवी की गोली मारकर हत्या, कानून-व्यवस्था पर भड़के मजीठिया

शिरोमणि अकाली दल (SAD) के एक स्थानीय नेता नवप्रीत सिंह नवी की शुक्रवार रात तरनतारन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना एक स्थानीय जौहरी के साथ हुए विवाद के हिंसक रूप ले लेने के बाद हुई। पुलिस के मुताबिक, यह मामला व्यक्तिगत था और इसका राजनीति या किसी गैंग से कोई संबंध नहीं था। नवी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।