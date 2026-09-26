तरनतारन में SAD नेता नवप्रीत नवी की गोली मारकर हत्या, कानून-व्यवस्था पर भड़के मजीठिया
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शिरोमणि अकाली दल (SAD) के एक स्थानीय नेता नवप्रीत सिंह नवी की शुक्रवार रात तरनतारन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना एक स्थानीय जौहरी के साथ हुए विवाद के हिंसक रूप ले लेने के बाद हुई। पुलिस के मुताबिक, यह मामला व्यक्तिगत था और इसका राजनीति या किसी गैंग से कोई संबंध नहीं था। नवी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।
तलाशी अभियान शुरू, बिक्रम मजीठिया ने AAP को घेरा
पुलिस ने तुरंत हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है और घटनास्थल को भी सुरक्षित कर लिया गया है। इस हत्या को लेकर SAD के बिक्रम सिंह मजीठिया ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर जमकर निशाना साधा। मजीठिया ने आरोप लगाया कि AAP सरकार में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और हत्याओं के मामले भी काफी बढ़ गए हैं।