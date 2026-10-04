तमिलनाडु: सोने की अंगूठी के लिए वारदात, शख्स ने नर्स और परिवार को लहूलुहान किया

तमिलनाडु के तंजावुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां मदन नाम के एक शख्स ने एक नर्स और उसके परिवार पर कथित तौर पर हमला कर दिया। दरअसल, मदन अपने नवजात बच्चे के लिए राज्य की 'थाइमामन थंगा मोथिरम' योजना के तहत मिलने वाली सोने की अंगूठी का इंतजार कर रहा था।

इस हमले के बाद नर्स, उसका भाई और उनकी मौसी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

योजना के तहत, तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले ऐसे नवजात बच्चों को एक ग्राम की 22 कैरेट सोने की अंगूठी मिलती है, जिनकी माताएं राज्य की स्थायी निवासी हैं। हालांकि, मदन के परिवार को कुछ दिनों का इंतजार करने को कहा गया था। उन्हें बताया गया कि अंगूठियां बच्चों की जन्मतिथि के हिसाब से दी जा रही हैं और हर दिन सिर्फ 10 लाभार्थियों को ही बुलाया जाता है।