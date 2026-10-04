असम में भाजपा विधायक पर नशेड़ी ने किया हमला, खुद बचे लेकिन कार्यकर्ता घायल
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असम के सोनितपुर में भाजपा विधायक ऋतु बरन सरमा शनिवार को एक बड़े हादसे से बाल-बाल बचे। उनके दफ्तर के बाहर एक कथित तौर पर नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने पार्टी कार्यकर्ता की गाड़ी को टक्कर मार दी।
जब विधायक सरमा ने शांति से मामले को सुलझाने की कोशिश की, तो ड्राइवर ने अचानक एक खंजर निकाला और उन पर व उनकी टीम पर हमला बोल दिया।
स्थानीय लोगों के रोकने पर हमलावर गिरफ्तार
वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए हमलावर को आगे बढ़ने से पहले ही रोक दिया, जिससे मामला और नहीं बिगड़ा। हालांकि, इस हमले में विधायक सरमा को कोई चोट नहीं आई, लेकिन एक होम गार्ड जवान और 2 पार्टी कार्यकर्ता घायल हो गए।
पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी घटना के बाद असम में जन प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं।