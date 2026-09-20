सोनीपत में खौफनाक वारदात, पिटबुल ने 6 महीने के मासूम को नोचा

बच्चे को काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिस वजह से उसे बेहतर इलाज के लिए एक अस्पताल से PGIMER रोहतक में भर्ती कराया गया है। हालांकि, बच्चे के परिवार ने अभी तक इस मामले में पुलिस में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। लेकिन इस खौफनाक घटना के बाद स्थानीय लोगों में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि पिट बुल जैसे खतरनाक कुत्ते पालने के लिए तय किए गए नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। CCTV फुटेज सामने आने के बाद बच्चे की दादी ने इस पूरी घटना के बारे में बताया है।