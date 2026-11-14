झारखंड: विधायक को फंसाने की साजिश का पर्दाफाश, नाबालिग को अगवा कर झूठा आरोप लगवाया

शुरुआत में लड़की ने विधायक बाड़ा पर रेप का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस का कहना है कि उस पर यह सब कहने के लिए जबरदस्ती की गई थी। बाड़ा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे कांग्रेस से निकाले गए लोगों की साजिश बताया है। इस बीच विपक्षी भाजपा ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। साथ ही झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। फिलहाल, इस मामले की जांच अभी भी जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में और भी नई जानकारियां सामने आ सकती हैं।