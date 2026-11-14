झारखंड: विधायक को फंसाने की साजिश का पर्दाफाश, नाबालिग को अगवा कर झूठा आरोप लगवाया
झारखंड में 2 व्यक्तियों पर एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने लड़की पर कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर रेप का झूठा आरोप लगाने का दबाव बनाया। यह कार्रवाई तब हुई जब लड़की के दादा ने सिमडेगा जिले के पातराटांड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी पोती पर झूठा आरोप लगाने के लिए दबाव डाला गया था। अब इन आरोपियों पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम सहित कई गंभीर धाराओं के तहत केस चलाए जाएंगे।
पुलिस बोली- लड़की पर दबाव डाला गया
शुरुआत में लड़की ने विधायक बाड़ा पर रेप का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस का कहना है कि उस पर यह सब कहने के लिए जबरदस्ती की गई थी। बाड़ा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे कांग्रेस से निकाले गए लोगों की साजिश बताया है। इस बीच विपक्षी भाजपा ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। साथ ही झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। फिलहाल, इस मामले की जांच अभी भी जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में और भी नई जानकारियां सामने आ सकती हैं।