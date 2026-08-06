जुए में सब गंवाया, यूट्यूब से सीखा मौत का रास्ता: CA ने हीलियम गैस से की आत्महत्या

पुलिस को उस कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साफ-साफ लिखा है कि जुए में हुए भारी नुकसान ने ही उसे यह कदम उठाने पर मजबूर किया। नोट के अनुसार, रिश्तेदारों से आर्थिक मदद मिलने के बावजूद भी उसे हैदराबाद स्थित अपना फ्लैट बेचना पड़ा था। फिलहाल, पुलिस इस दुखद घटना से जुड़ी सभी पहलुओं की जांच कर रही है।