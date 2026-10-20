कोलकाता के 'राम की अयोध्या' पोस्टर पर बवाल, दुर्गा पूजा में मां दुर्गा की जगह राम क्यों?

यह पहला साल है जब सॉल्ट लेक सांस्कृतिक संसद दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही है। इसमें राज्यपाल आरएन रवि और मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी जैसे बड़े नाम जुड़े हैं। कुछ लोग ऑनलाइन बंगाली की जगह हिंदी के इस्तेमाल और दुर्गा की बजाय राम पर ज्यादा जोर देने से खुश नहीं हैं। वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि यह तो बस त्योहार मनाने का एक अलग तरीका है। इस पूरे मामले ने त्योहारों के दौरान संस्कृतियों के मेलजोल और परंपराओं को कितना बदलना चाहिए या उन्हें वैसा ही रखना चाहिए, इस पर नई बहस छेड़ दी है।