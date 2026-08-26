साबरकांठा में जमीनी विवाद और जादू-टोने में किशोर की हत्या, अब बड़े भाई की मौत पर गहराया रहस्य

सवणजी ने केवली के परिवार पर जादू-टोना करने का भी आरोप लगाया था। अपनी गिरफ्तारी के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब पुलिस केवलीजी के बड़े भाई अमितजी की मौत की भी फिर से जांच कर रही है। अमितजी की मौत पिछले साल हुई थी। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है या फिर इन मौतों के पीछे कोई और वजह है।