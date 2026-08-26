साबरकांठा में जमीनी विवाद और जादू-टोने में किशोर की हत्या, अब बड़े भाई की मौत पर गहराया रहस्य
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गुजरात के साबरकांठा जिले में जमीन के विवाद और जादू-टोने के शक के बीच केवलीजी ठाकोर नाम के एक किशोर की हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि सवणजी ठाकोर नाम का एक स्थानीय ग्रामीण केवलीजी के पिता पर उनकी जमीन बेचने का दबाव बना रहा था। आरोप है कि इसी वजह से सवणजी ने केवलीजी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी।
सवणजी ठाकोर ने कुबूल किया अपराध
सवणजी ने केवली के परिवार पर जादू-टोना करने का भी आरोप लगाया था। अपनी गिरफ्तारी के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब पुलिस केवलीजी के बड़े भाई अमितजी की मौत की भी फिर से जांच कर रही है। अमितजी की मौत पिछले साल हुई थी। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है या फिर इन मौतों के पीछे कोई और वजह है।