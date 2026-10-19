उत्तराखंड: पुलिस से बचने के लिए पति ने बीच सड़क छोड़ी पत्नी, भगा ली मोटरसाइकिल

उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक अजीबोगरीब घटना हुई। एक शख्स पुलिस की ट्रैफिक चेकिंग से बचने के लिए अपनी मोटरसाइकिल तेजी से भगाकर भागने लगा, इस दौरान उसने अपनी पत्नी को सड़क पर ही छोड दिया।

पुलिस त्रिशूल चौक पर ऐसे दोपहिया वाहन चालकों को रोक रही थी जिनके पास हेलमेट नहीं था या नंबर प्लेट नहीं थी। तभी वह शख्स रुकने की बजाय अपनी मोटरसाइकिल तेजी से भगाकर निकल गया। इस चक्कर में उसकी पत्नी मोटरसाइकिल से नीचे गिर गई, पर राहत की बात यह रही कि उसे कोई चोट नहीं लगी।