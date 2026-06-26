मध्य प्रदेश: ताजिया जुलूस हाई-टेंशन तार की चपेट में आया, 3 की मौत

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया बिजली का झटका, समुदाय में सदमा

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बिजली का झटका सबसे पहले उन लोगों को लगा जो तजिया उठा रहे थे, और फिर इसकी चपेट में पास खड़े दूसरे लोग भी आ गए। रतलाम मेडिकल कॉलेज के डॉ. रवींद्र सोलंकी ने जानकारी दी कि 3 लोगों को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जबकि बाकी घायलों का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है। इस घटना से स्थानीय समुदाय सदमे में है। यह दुखद हादसा एक धार्मिक आयोजन के दौरान हुआ, जिसकी वजह से पूरे इलाके में शोक का माहौल है।