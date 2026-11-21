इस घटना के बाद वन विभाग की टीमों ने शेरनी को ढूंढने और उसे सुरक्षित पकड़ने के लिए तुरंत एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने इलाके में 5 पिंजरे लगाए और अतिरिक्त सहायता भी बुलाई। यह हमला 'लीली परिक्रमा' के दौरान हुआ है, जो पास ही होने वाला एक बड़ा वार्षिक धार्मिक कार्यक्रम है। इस घटना से एक बार फिर इस बात पर ध्यान गया है कि इस क्षेत्र में इंसानों और वन्यजीवों के बीच टकराव अब भी एक बड़ी समस्या है।