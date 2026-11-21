जूनागढ़: खेत में मौत बनकर आई शेरनी, 55 साल के व्यक्ति का किया शिकार
लेखन भारत शर्मा
गुजरात में जूनागढ़ के राबड़ियाका गांव में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहां एक शेरनी ने खेत में काम कर रहे 55 साल के वेल्जीभाई नागजीभाई डाफड़ा पर हमला कर उन्हें मार डाला। यह हमला गिर पश्चिम वन प्रभाग के विसावदर रेंज में हुआ। वेल्जीभाई को गंभीर चोटें आई थीं, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस, उन्हें बचाया नहीं जा सका।
वन विभाग की टीमों ने लगाए 5 पिंजरे
इस घटना के बाद वन विभाग की टीमों ने शेरनी को ढूंढने और उसे सुरक्षित पकड़ने के लिए तुरंत एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने इलाके में 5 पिंजरे लगाए और अतिरिक्त सहायता भी बुलाई। यह हमला 'लीली परिक्रमा' के दौरान हुआ है, जो पास ही होने वाला एक बड़ा वार्षिक धार्मिक कार्यक्रम है। इस घटना से एक बार फिर इस बात पर ध्यान गया है कि इस क्षेत्र में इंसानों और वन्यजीवों के बीच टकराव अब भी एक बड़ी समस्या है।