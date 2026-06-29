पुणे में दोगुनी हुई टैंकों की बिक्री, 40 प्रतिशत बढ़े दाम

पुणे में टैंक के दाम 40 प्रतिशत तक बढ़े

पानी के टैंकों के दाम लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं, जिसके चलते लोग अब सस्ते विकल्प ढूंढने पर मजबूर हैं। इस बदली हुई स्थिति का असर सभी के रोजमर्रा के कामों पर पड़ रहा है, खासकर बुजुर्गों और नौकरीपेशा परिवारों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक स्थानीय निवासी ने बताया, "जब हमारी सोसाइटी ने पानी की सप्लाई के घंटे कम कर दिए, तो हमारे पास टैंक खरीदने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था।" कई लोगों के लिए तो अब घर के कामकाज चलाने के लिए पानी जमा करना एक मजबूरी बन गया है।