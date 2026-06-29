पुणे में दोगुनी हुई टैंकों की बिक्री, 40 प्रतिशत बढ़े दाम
पुणे में पानी की नई एक दिन छोड़कर दी जाने वाली सप्लाई ने लोगों में पानी जमा करने की होड़ मचा दी है। इसका सीधा नतीजा यह है कि प्लास्टिक वॉटर टैंकों की बिक्री सिर्फ 2 हफ्तों में करीब दोगुनी हो गई है। सबसे ज्यादा मांग 200 से 300 लीटर वाले टैंकों की है, जो अब हर घर के बाथरूम और बालकनी में नजर आ रहे हैं। लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि पानी की कमी पूरी कर सकें और अपने रोजमर्रा के काम निपटा सकें।
पुणे में टैंक के दाम 40 प्रतिशत तक बढ़े
पानी के टैंकों के दाम लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं, जिसके चलते लोग अब सस्ते विकल्प ढूंढने पर मजबूर हैं। इस बदली हुई स्थिति का असर सभी के रोजमर्रा के कामों पर पड़ रहा है, खासकर बुजुर्गों और नौकरीपेशा परिवारों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक स्थानीय निवासी ने बताया, "जब हमारी सोसाइटी ने पानी की सप्लाई के घंटे कम कर दिए, तो हमारे पास टैंक खरीदने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था।" कई लोगों के लिए तो अब घर के कामकाज चलाने के लिए पानी जमा करना एक मजबूरी बन गया है।