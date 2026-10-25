पुडुचेरी में हुई 9.7 सेंटीमीटर बारिश, बंगाल की खाड़ी में तूफान का खतरा
पुडुचेरी में रविवार को भारी बारिश के कारण सड़कें दरिया बन गईं। यहां शनिवार (24 अक्टूबर) शाम 5:30 बजे से रविवार (25 अक्टूबर) सुबह 8:30 बजे के बीच 9.7 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। शहर के कई अहम इलाके, जैसे बूम्मिअनपेट और कृष्णा नगर, पानी में डूब गए थे। इंदिरा गांधी स्क्वायर जैसे बड़े चौराहों पर तो ट्रैफिक रेंग-रेंग कर चलता दिखा। रविवार बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा। दुकानदारों को चारों तरफ भरे पानी के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
मछुआरे समुद्र में न जाएं, कुड्डालोर को अलर्ट जारी
बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिसके चलते अधिकारियों ने मछुआरों को 27 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। पास के कुड्डालोर जिले में भी कलक्टर ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को चेतावनी दी है। उनसे कहा गया है कि वे सुरक्षित जगहों पर चले जाएं और जरूरत का सामान पहले से तैयार रखें, ताकि हालात बिगड़ने पर दिक्कत न हो।