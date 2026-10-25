पुडुचेरी में हुई 9.7 सेंटीमीटर बारिश, बंगाल की खाड़ी में तूफान का खतरा

पुडुचेरी में रविवार को भारी बारिश के कारण सड़कें दरिया बन गईं। यहां शनिवार (24 अक्टूबर) शाम 5:30 बजे से रविवार (25 अक्टूबर) सुबह 8:30 बजे के बीच 9.7 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। शहर के कई अहम इलाके, जैसे बूम्मिअनपेट और कृष्णा नगर, पानी में डूब गए थे। इंदिरा गांधी स्क्वायर जैसे बड़े चौराहों पर तो ट्रैफिक रेंग-रेंग कर चलता दिखा। रविवार बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा। दुकानदारों को चारों तरफ भरे पानी के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।