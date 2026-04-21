तमिलनाडु में चुनाव से पहले 1,200 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी और अन्य सामग्री पकड़ी गई

तमिलनाडु में करीब 100 FIR दर्ज

चुनाव नियमों के उल्लंघन के आरोप में अब तक लगभग 100 FIR दर्ज की गई हैं। यह साफ दर्शाता है कि अधिकारी चुनाव संबंधी नियमों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। पूरे राज्य में चुनाव से जुड़ी कुल बरामदगी का आंकड़ा अब 1,200 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। चुनाव शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए हजारों महत्वपूर्ण पोलिंग बूथों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा, लगभग 300 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की कंपनियां भी तैनात की गई हैं। 2 लाख से ज़्यादा लोग, जिनमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता शामिल हैं, पहले ही डाक मतपत्र (मेल-इन वोटिंग) के जरिए अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं।