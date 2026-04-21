तमिलनाडु में चुनाव से पहले 1,200 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी और अन्य सामग्री पकड़ी गई

तमिलनाडु में चुनाव से पहले 1,200 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी और अन्य सामग्री पकड़ी गई
तमिलनाडु में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए प्रशासन ने अब तक 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की नकद राशि, सोना, शराब और अन्य सामग्री जब्त की है। जब्त की गई चीज़ों में तिरुवल्लूर में सबसे ज़्यादा बरामदगी हुई है, जिसके बाद चेन्नई का नंबर आता है। चुनाव आयोग इस बार बहुत सख्ती बरत रहा है, ताकि कोई भी गलत काम करके चुनाव नतीजों को प्रभावित न कर सके।
तमिलनाडु में करीब 100 FIR दर्ज
चुनाव नियमों के उल्लंघन के आरोप में अब तक लगभग 100 FIR दर्ज की गई हैं। यह साफ दर्शाता है कि अधिकारी चुनाव संबंधी नियमों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। पूरे राज्य में चुनाव से जुड़ी कुल बरामदगी का आंकड़ा अब 1,200 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। चुनाव शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए हजारों महत्वपूर्ण पोलिंग बूथों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा, लगभग 300 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की कंपनियां भी तैनात की गई हैं। 2 लाख से ज़्यादा लोग, जिनमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता शामिल हैं, पहले ही डाक मतपत्र (मेल-इन वोटिंग) के जरिए अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं।