CBSE 10वीं के नतीजे जल्द, लाखों विद्यार्थियों की धड़कनें हुई तेज

तमिलनाडु और केरल में क्लास 10 के 99.86% नतीजे

2025 के क्लास 10 बोर्ड नतीजों में दक्षिण के राज्यों ने वाकई शानदार प्रदर्शन किया। तमिलनाडु और केरल, दोनों ही राज्यों ने 99.86% पास प्रतिशत के साथ उत्कृष्ट नतीजे हासिल किए। पिछले कुछ सालों में, तिरुवनंतपुरम शहर की रैंकिंग में लगातार पहले नंबर पर रहा है। 2022 से 2024 के बीच यह शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि चेन्नई और विजयवाड़ा ने भी अच्छे नतीजे दिए। वहीं दूसरी ओर, दिल्ली ने क्लास 10 के नतीजों में सुधार दिखाया। पश्चिमी और पूर्वी दिल्ली के नतीजे 5वें और 6वें स्थान पर रहे। हालांकि, क्लास 12 के मामले में दिल्ली थोड़ी पीछे रह गई और वह 7वें और 8वें स्थान पर रही।