प्रयागराज में 45 डिग्री पर तापमान! कब मिलेगी राहत? मौसम विशेषज्ञ ने बताया
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प्रयागराज में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, 8 जून से 16 जून तक दिन का तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। माना जा रहा है कि लू का यह दौर तब तक चलेगा, जब तक मानसून की एंट्री नहीं हो जाती। मानसून के जून के तीसरे हफ्ते में आने की संभावना है। अभी भी, सुबह हल्की बदली छाए रहने के बाद भी शहर में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा है।
विशेषज्ञ ने कहा- मानसून से पहले बारिश के आसार
मौसम विशेषज्ञ प्रोफेसर बीएन मिश्रा ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जल्द ही प्री-मानसून बारिश देखने को मिल सकती है। यह बारिश लोगों को भयंकर गर्मी से थोड़ी फुर्सत दे सकती है। वहीं, दक्षिण-पश्चिम मानसून भी महाराष्ट्र, गोवा और आस-पास के क्षेत्रों में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जल्द ही अच्छी बारिश से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।