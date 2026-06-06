प्रयागराज में 45 डिग्री पर तापमान! कब मिलेगी राहत? मौसम विशेषज्ञ ने बताया देश Jun 06, 2026

प्रयागराज में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, 8 जून से 16 जून तक दिन का तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। माना जा रहा है कि लू का यह दौर तब तक चलेगा, जब तक मानसून की एंट्री नहीं हो जाती। मानसून के जून के तीसरे हफ्ते में आने की संभावना है। अभी भी, सुबह हल्की बदली छाए रहने के बाद भी शहर में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा है।