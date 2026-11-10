आंध्र प्रदेश: टायर फटने से बस में लगी आग, चालक की सूझबूझ ने बचाई 35 लोगों की जान

आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में मंगलवार देर रात करीब 1 बजे एक बस के पिछले टायर में अचानक धमाका हो गया। धमाके के बाद देखते ही देखते बस में आग भड़क उठी। उस समय बस में 35 यात्री सवार थे। बस चालक ने तुरंत गाड़ी को सड़क के किनारे बाईं ओर रोका और आग लगते ही सभी यात्रियों को तुरंत बस से बाहर निकाल लिया। चालक की इस सूझबूझ और फुर्ती के कारण सभी 35 लोग सुरक्षित बस से बाहर निकल आए और किसी को कोई चोट नहीं लगी।