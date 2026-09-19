तेलंगाना में 2.9 करोड़ रुपये के नोटों से सजे गणेश, देखने के लिए उमड़ी भीड़

तेलंगाना में 2.9 करोड़ रुपये के नोटों से सजे गणेश, देखने के लिए उमड़ी भीड़
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तेलंगाना के पालवान्चा में इस साल गणेश चतुर्थी कुछ खास है। यहां दो गणेश मूर्तियों को कुल 2.9 करोड़ रुपये के नोटों से सजाया गया, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा।
इनमें से एक मूर्ति को कापू समुदाय ने 1.4 करोड़ रुपये के नोटों से सजाया, जबकि दूसरी मूर्ति को स्थानीय युवा समूह 'टीम एकादंता' ने 1.5 करोड़ रुपये के नोटों से सजाया।
नोटों से सजी इन मूर्तियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े, जिससे त्योहार का जोश और बढ़ गया।
व्यापारियों और बैंकर्स ने दिया एकता के इस प्रदर्शन में साथ
स्थानीय व्यापारियों ने इसके लिए पैसे दिए और बैंकर्स ने ताजे नोटों का इंतजाम किया, ताकि ये अनोखी सजावट जीवंत हो सके।
यह सिर्फ एक शानदार नजारा भर नहीं था, बल्कि पूरा आयोजन एकता और रचनात्मकता का एक बड़ा प्रतीक बन गया। इसने दिखाया कि कैसे सामुदायिक भावना से मिलकर एक पुरानी परंपरा को हर किसी के लिए यादगार बनाया जा सकता है।