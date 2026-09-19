तेलंगाना में 2.9 करोड़ रुपये के नोटों से सजे गणेश, देखने के लिए उमड़ी भीड़

तेलंगाना के पालवान्चा में इस साल गणेश चतुर्थी कुछ खास है। यहां दो गणेश मूर्तियों को कुल 2.9 करोड़ रुपये के नोटों से सजाया गया, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा।

इनमें से एक मूर्ति को कापू समुदाय ने 1.4 करोड़ रुपये के नोटों से सजाया, जबकि दूसरी मूर्ति को स्थानीय युवा समूह 'टीम एकादंता' ने 1.5 करोड़ रुपये के नोटों से सजाया।

नोटों से सजी इन मूर्तियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े, जिससे त्योहार का जोश और बढ़ गया।