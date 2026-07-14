आंध्र प्रदेश: पलनाडु में महिला ने 2 बेटों हत्या करने के बाद की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस
आंध्र प्रदेश में पलनाडु जिले के विथमराजुपल्ली गांव में मंगलवार सुबह एक 28 साल की महिला और उसके 2 छोटे बेटे मृत मिले। पुलिस का मानना है कि पति के घर पर न होने के दौरान महिला ने पहले अपने बच्चों को मारा और फिर अपनी जान दे दी। महिला ने एक छोटा सा सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा है कि इस घटना के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है।
पड़ोसियों ने शराब पीने की वजह बताई
पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। उनके बीच झगड़ों की वजह पति का शराब पीना और उसकी लापरवाही थी। जांच अधिकारी अब पति से पूछताछ कर रहे हैं। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सोमवार रात को कोई ऐसी बात हुई थी या झगड़ा हुआ था, जिससे यह दुखद घटना हुई। पुलिस ने इस मामले में संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर लिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस दिल दहला देने वाली घटना की वजह क्या रही।