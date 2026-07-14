आंध्र प्रदेश: पलनाडु में महिला ने 2 बेटों हत्या करने के बाद की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। उनके बीच झगड़ों की वजह पति का शराब पीना और उसकी लापरवाही थी। जांच अधिकारी अब पति से पूछताछ कर रहे हैं। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सोमवार रात को कोई ऐसी बात हुई थी या झगड़ा हुआ था, जिससे यह दुखद घटना हुई। पुलिस ने इस मामले में संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर लिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस दिल दहला देने वाली घटना की वजह क्या रही।