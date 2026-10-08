ओडिशा में कांग्रेस का बंद, सुबह से खाली पड़ी सकड़ें; जरूरी सेवाएं चालू

आज ओडिशा में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया गया है। कांग्रेस इस बंद का नेतृत्व कर रही है, जिसमें CPI(M) जैसी पार्टियां भी शामिल हैं। ये प्रदर्शन खनन कानूनों में बदलाव, स्कूली किताबों में गलतियों और वोटर लिस्ट से जुड़ी समस्याओं के विरोध में हो रहे हैं।

सुबह 6 बजे से ही बंद शुरू हो गया, लेकिन अस्पताल और दवा दुकानें जैसी जरूरी सेवाएं पहले की तरह चल रही हैं।

राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।