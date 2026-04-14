नोएडा में 35% वेतन वृद्धि की चिंगारी से भड़की हिंसा, 300 गिरफ्तार; सरकार ने दी ₹3,000 की राहत!
नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन सोमवार को शुरू तो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था, लेकिन जल्द ही उसने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान हुई हिंसा के बाद 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। मजदूर हरियाणा की तर्ज पर अपने वेतन में 35 फीसदी बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। हालांकि, उनकी मांग ठुकराए जाने की अफवाहें फैलने और प्रदर्शनकारियों के बीच चोटों की खबर आने के बाद हालात बेकाबू हो गए। इस हंगामे में 150 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, वहीं सैकड़ों फैक्ट्रियों में काम भी ठप हो गया।
सरकार ने 3,000 रुपये वेतन वृद्धि का किया ऐलान
स्थिति को शांत करने के लिए सरकार ने तुरंत कदम उठाए और अप्रैल महीने से हर महीने 3,000 रुपये तक की वेतन वृद्धि का ऐलान कर दिया। प्रशासन उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच कर रहा है, जिन पर अशांति भड़काने का शक है। इस बीच, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री इस स्थिति को संभाल नहीं पाते हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने राज्य की इंटेलिजेंस व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए।