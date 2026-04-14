नोएडा में 35% वेतन वृद्धि की चिंगारी से भड़की हिंसा, 300 गिरफ्तार; सरकार ने दी ₹3,000 की राहत! देश Apr 14, 2026

नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन सोमवार को शुरू तो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था, लेकिन जल्द ही उसने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान हुई हिंसा के बाद 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। मजदूर हरियाणा की तर्ज पर अपने वेतन में 35 फीसदी बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। हालांकि, उनकी मांग ठुकराए जाने की अफवाहें फैलने और प्रदर्शनकारियों के बीच चोटों की खबर आने के बाद हालात बेकाबू हो गए। इस हंगामे में 150 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, वहीं सैकड़ों फैक्ट्रियों में काम भी ठप हो गया।