नोएडा: थार सवारों ने बहनों का पीछा किया, बंदूक दिखाकर पूछा 'क्या मार दूं?'
नोएडा में बुधवार देर रात 25 और 30 साल की 2 बहनें स्कूटर से कहीं जा रही थीं। तभी एक महिंद्रा थार गाड़ी में सवार 4 लोग उनका पीछा करने लगे। बताया जा रहा है कि इनमें से एक शख्स ने बंदूक दिखाकर धमकाते हुए पूछा, "क्या मैं तुम्हें मार दूं?"
बहनों ने डरकर अपने स्कूटर की रफ्तार तेज कर दी और मदद के लिए चिल्लाने लगीं। इसके बाद वे लोग वहां से चले गए। घटना के बाद दोनों बहनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी।
पुलिस ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया
इस मामले में पुलिस ने यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिसकर्मी अब 70 से ज्यादा CCTV कैमरों की फूटेज खंगाल रहे हैं, ताकि आरोपियों का पता लगाया जा सके।
हालांकि, अभी तक महिंद्रा थार गाड़ी की नंबर प्लेट का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस डरावने अनुभव के बाद दोनों बहनों ने बताया कि वे अब रात में घर से निकलने में भी डरती हैं।