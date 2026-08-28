नोएडा: थार सवारों ने बहनों का पीछा किया, बंदूक दिखाकर पूछा 'क्या मार दूं?'

नोएडा में बुधवार देर रात 25 और 30 साल की 2 बहनें स्कूटर से कहीं जा रही थीं। तभी एक महिंद्रा थार गाड़ी में सवार 4 लोग उनका पीछा करने लगे। बताया जा रहा है कि इनमें से एक शख्स ने बंदूक दिखाकर धमकाते हुए पूछा, "क्या मैं तुम्हें मार दूं?"

बहनों ने डरकर अपने स्कूटर की रफ्तार तेज कर दी और मदद के लिए चिल्लाने लगीं। इसके बाद वे लोग वहां से चले गए। घटना के बाद दोनों बहनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी।