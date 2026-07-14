मुजफ्फरपुर में पल भर के लिए अरबपति बन गए पिता-पुत्र, खाते में दिखे 759 करोड़ रुपये

बिहार के मुजफ्फर में एक पिता और पुत्र को ऐसा झटका लगा कि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जब उन्होंने अपने बैंक खातों की जांच की, तो उसमें दिख रही भारी-भरकम रकम देखकर दोनों हैरान रह गए। हर खाते में 759 करोड़ रुपये थे। कमलेश मिश्र, जिन्हें हर महीने सिर्फ 1,100 रुपये पेंशन मिलती है, उन्हें तो यह अचानक मिली दौलत देखकर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन्होंने बताया कि वे इस घटना से पूरी तरह से उलझन में और हैरान थे। यह देखकर बैंक के कर्मचारी भी सन्न रह गए और उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है।