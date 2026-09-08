क्या निजता का अधिकार सिर्फ कागजों में? मुंबई में लड़कियों के PG में बिना इजाजत CCTV से हड़कंप

मुंबई में एक मकान मालिक ने लड़कियों के पेइंग गेस्ट (PG) के साझा लिविंग रूम में उनकी इजाजत लिए बिना एक CCTV कैमरा लगा दिया। किरायेदार लड़कियों को इसकी जानकारी तब हुई जब कैमरा पहले से लग चुका था। मकान मालिक ने दीवार पर एक नोटिस चिपकाकर कहा कि पुलिस के आदेश के मुताबिक ऐसी जगहों पर CCTV लगाना जरूरी है। किरायेदार लड़कियों ने सुझाव दिया कि इसे बाहर भी लगाया जा सकता है, लेकिन मकान मालिक ने उनकी बात नहीं मानी।