क्या निजता का अधिकार सिर्फ कागजों में? मुंबई में लड़कियों के PG में बिना इजाजत CCTV से हड़कंप
मुंबई में एक मकान मालिक ने लड़कियों के पेइंग गेस्ट (PG) के साझा लिविंग रूम में उनकी इजाजत लिए बिना एक CCTV कैमरा लगा दिया। किरायेदार लड़कियों को इसकी जानकारी तब हुई जब कैमरा पहले से लग चुका था। मकान मालिक ने दीवार पर एक नोटिस चिपकाकर कहा कि पुलिस के आदेश के मुताबिक ऐसी जगहों पर CCTV लगाना जरूरी है। किरायेदार लड़कियों ने सुझाव दिया कि इसे बाहर भी लगाया जा सकता है, लेकिन मकान मालिक ने उनकी बात नहीं मानी।
ऑनलाइन विरोध में निजता के उल्लंघन की तीखी आलोचना
इस घटना से सोशल मीडिया पर तुरंत ही हंगामा मच गया और कई लोगों ने इसे निजता में सीधा दखल और गैरकानूनी बताया। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि किरायेदार लड़कियों को पुलिस से शिकायत करनी चाहिए या कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उनका मानना था कि रहने की जगह के अंदर कैमरे लगाना सीधे तौर पर किसी की हद पार करना है। इस घटना ने निजता के अधिकार को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है।