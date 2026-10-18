IIT बॉम्बे में छात्र की मौत: प्रोफेसरों की गिरफ्तारी क्यों नहीं? मुंबई में महाप्रदर्शन

साहिल के पिता रविंद्र ने कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता, वे अपना प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अगर उन्हें अनुमति मिली तो वे IIT बॉम्बे के बाहर साहिल को श्रद्धांजलि देंगे।

एक्टिविस्ट में इस बात को लेकर निराशा है कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस) के तहत एफआईआर दर्ज होने के बावजूद प्रोफेसरों की गिरफ्तारी में देरी हो रही है।

वे कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपायों की भी मांग कर रहे हैं, और इस पूरे मामले की पारदर्शी जांच चाहते हैं।