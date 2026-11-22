गुरुग्राम के मुबारकपुर गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां शादी से बस कुछ ही घंटे पहले दूल्हा अचानक गायब हो गया। इस घटना से मंडप में इंतजार कर रही दुल्हन और उसका पूरा परिवार हैरान और परेशान है। शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं और परिवार ने पैतृक जमीन बेचकर लाखों रुपये खर्च किए थे, लेकिन आखिरी समय पर दूल्हे पक्ष से किसी का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है।