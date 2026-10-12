उत्तर प्रदेश: भाजपा विधायक के बेटे पर 3 लोगों को बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का आरोप

पीड़ित अतुल, लवलेश और उनके दोस्त रामू वर्तमान में अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से रामू की हालत गंभीर बनी हुई है। रामू की मां ने बताया कि उनके बेटे को 7 अक्टूबर को घर से ले जाया गया था, जबकि अतुल और लवलेश पहले से ही विधायक के आवास पर मौजूद थे और उन्हें वहीं रोका गया था। वहीं, विधायक सुशांत सिंह का दावा है कि कर्मचारियों से केवल गायब हुए कड़े के बारे में पूछताछ की गई थी और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। स्थानीय सांसद रुचि वीरा ने जल्द न्याय की मांग की है। उधर पुलिस मामले की जांच जारी रखे हुए है।