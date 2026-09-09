भोपाल में 10 से ज्यादा गाड़ियां रौंदकर भागा थार कार का चालक, CCTV में वारदात कैद

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। CCTV फुटेज में दिख रहा है कि थार बेकाबू होकर तेज रफ्तार से आती है, कारों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ती है और इलाके में खूब अफरा-तफरी मचा देती है। वैसे अच्छी बात यह रही कि किसी को चोट नहीं आई। अब पुलिस कैमरे की फुटेज देख रही है और वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से उस ड्राइवर को तलाशने में जुटी है जो गाड़ी चला रहा था। इलाके के लोग अभी भी सदमे में हैं और हर किसी को जवाब का इंतजार है।