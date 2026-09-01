आंध्र प्रदेश में खराब सड़क व्यवस्था, बीमार महिला को 11 किलोमीटर चारपाई पर ले जाना पड़ा

इस घटना के बाद गांव वालों ने सरकार और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण से अपील की है कि वे जल्द से जल्द पक्की सड़कें बनवाएं, ताकि आगे ऐसी आपातकालीन स्थिति दोबारा न बने। हालांकि 'अडिवी तल्ली बटा' कार्यक्रम के तहत 905 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं और 2026 में ड्रोन आधारित चिकित्सा सेवाओं ने 24,500 से अधिक मरीजों की मदद की है, फिर भी बुनियादी ढांचे की कमी आज भी कई आदिवासी समुदायों के लिए इलाज तक पहुंचना एक बड़ी बाधा बनी हुई है।