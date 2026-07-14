देशभर में तापमान बढ़ा, उमस ने बढ़ाई मुसीबत; कब मिलेगी राहत?
इस समय भारत में गर्मी अपने चरम पर है। कई शहरों में 'महसूस होने वाला तापमान' तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जबकि असल में थर्मामीटर पर यह 32 से 37 डिग्री सेल्सियस ही दिख रहा है। इसकी वजह हवा में ज्यादा नमी है।
उदाहरण के लिए, भुवनेश्वर में थर्मामीटर पर भले ही 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, लेकिन नमी के कारण 'हीट इंडेक्स' लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। चेन्नई और लखनऊ का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां लोग इस चिपचिपी गर्मी से बेहाल हैं।
मानसून के आगे बढ़ने से बारिश कम, नमी ज्यादा
10 जुलाई से मानसून उत्तर दिशा की ओर खिसक गया है, जिसके चलते मध्य और दक्षिण भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश कम हुई है। नतीजतन, आसमान तो साफ दिख रहा है, लेकिन हवा में नमी फंसी हुई है, जो चिपचिपाहट को और बढ़ा रही है।
मुंबई में भी हाल बेहाल है: यहां तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हवा में मौजूद नमी के कारण 'फील्स लाइक' तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस तक महसूस हो रहा है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि यह चिपचिपा मौसम अभी जल्द खत्म होने वाला नहीं है। 9 से 15 जुलाई के लिए जारी पूर्वानुमान के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी जगह तापमान सामान्य से ज्यादा ही रहने की संभावना है।