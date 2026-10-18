मणिपुर दहला: 15 कुकी घर खाक, एक की मौत; उपमुख्यमंत्री ने की सुरक्षा की अपील

उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन ने इस हिंसा को 'दिल तोड़ने वाला' बताया। उन्होंने अधिकारियों से सतर्क रहने और सभी प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

इसके साथ ही उन्होंने हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का वादा भी किया।

स्थिति को शांत करने के लिए असम राइफल्स, BSF और स्थानीय पुलिस समेत सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।

इस बीच, कामजोंग के जिला मुख्यालय में हुए एक अलग हमले में तीन तांगखुल नागा नागरिक भी घायल हुए हैं। इस घटना ने इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ा दी हैं।