मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि अरमान की कार ने उसके माता-पिता को सीधी टक्कर मारी थी। इस हादसे में अजीम की तो वहीं मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अख्तरी और अरमान की छोटी बहन गल्फशा गंभीर रूप से घायल हो गईं। दुर्भाग्यवश, अख्तरी ने बाद में अस्पताल में अपनी जान गंवा दी। इस बीच, पुलिस उस अरमान की तलाश कर रही है जो वारदात के बाद मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने उसे पकड़ने और इस दिल दहला देने वाली घटना की असली वजह का पता लगाने के लिए 3 टीमें बनाई हैं।