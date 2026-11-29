उत्तर प्रदेश: मैनपुरी में बेटे ने संपत्ति के लिए माता-पिता को कार से कुचला
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में संपत्ति को लेकर हुआ पारिवारिक विवाद एक दर्दनाक घटना में बदल गया। आरोप है कि 28 साल के अरमान नाम के युवक ने अपनी कार से अपने ही माता-पिता को कुचल दिया। यह वारदात रविवार को तब हुई जब उसके माता-पिता, अजीम खान और अख्तरी, पुलिस स्टेशन से मामले को शांति से निपटाने की कोशिश करके घर लौट रहे थे।
अजीम खान और अख्तरी की मौत
मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि अरमान की कार ने उसके माता-पिता को सीधी टक्कर मारी थी। इस हादसे में अजीम की तो वहीं मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अख्तरी और अरमान की छोटी बहन गल्फशा गंभीर रूप से घायल हो गईं। दुर्भाग्यवश, अख्तरी ने बाद में अस्पताल में अपनी जान गंवा दी। इस बीच, पुलिस उस अरमान की तलाश कर रही है जो वारदात के बाद मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने उसे पकड़ने और इस दिल दहला देने वाली घटना की असली वजह का पता लगाने के लिए 3 टीमें बनाई हैं।