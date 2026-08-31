बृजभूषण सिंह ने खुद को बताया 'कैकेयी', कहा- पहलवानों के आरोपों ने मुझे देश में पहचान दिलाई
भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि महिला पहलवानों के लगाए गए आरोपों की वजह से उन्हें घर-घर में पहचान मिली है।
महेंद्रगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी बढ़ती शोहरत की तुलना रामायण की कैकेयी से की।
उन्होंने बताया, "जिस तरह कैकेयी की भूमिका के कारण राजा राम को भगवान राम के रूप में पहचान मिली, उसी तरह पहलवानों के आरोपों ने मुझे पूरे देश में जाना-माना बना दिया है।"
बृजभूषण हो चुके हैं बरी
अगस्त 2026 में सिंह को यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया गया था। उनका कहना है कि पहलवानों के प्रति उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि आरोपों के बाद से पहलवानों ने काफी कठिन समय देखा है।
इस कार्यक्रम में कबड्डी स्टार सचिन तंवर को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति मिलने पर सम्मानित किया गया। साथ ही, जूनियर एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए उनके स्वर्ण पदक जीतने की उपलब्धि को भी रेखांकित किया गया।