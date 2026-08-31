बृजभूषण सिंह ने खुद को बताया 'कैकेयी', कहा- पहलवानों के आरोपों ने मुझे देश में पहचान दिलाई

अगस्त 2026 में सिंह को यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया गया था। उनका कहना है कि पहलवानों के प्रति उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि आरोपों के बाद से पहलवानों ने काफी कठिन समय देखा है।

इस कार्यक्रम में कबड्डी स्टार सचिन तंवर को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति मिलने पर सम्मानित किया गया। साथ ही, जूनियर एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए उनके स्वर्ण पदक जीतने की उपलब्धि को भी रेखांकित किया गया।